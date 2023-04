USA arutab NATO ja Euroopa Liidu riikidega relvatootmise kiirendamist

Pentagoni eestkõneleja kindral Patrick Ryder ütles pressikonverentsil, et vastavasisuline kohtumine toimub Brüsselis juba lähiajal.

«Kohtumine toob kokku esindajad enam kui 40 riigist. Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide esindajad, kes on keskendunud ülemaailmsetele jõupingutustele tootmist kiirendada ja toetada Ukrainat enda kaitsmisel provotseerimata ja ebaseadusliku Venemaa sissetungi eest,» selgitas Ryder.

Alliansi peasekretär Jens Stoltenberg teatas neljapäeval, et NATO liitlased ja partnerid on andnud Ukrainale 1550 soomukit ja 230 tanki, mille abil võidelda Venemaa okupatsiooniväe vastu.

«Kokku oleme välja õpetanud ja varustanud enam kui üheksa uut Ukraina soomusbrigaadi. See asetab Ukraina tugevale positsioonile, et jätkata okupeeritud alade tagasivõtmist,» sõnas Stoltenberg.

NATO liikmesriigid on varustanud Ukrainat ka õhutõrjesüsteemidega ja suurtükkidega. Poola ja Tšehhi on andnud lisaks ka Nõukogude Liidus toodetud hävitajaid MiG-29.

Stoltenberg tõi ühest küljest küll esile seninägematu sõjalise abi Ukrainale, kuid teisalt hoiatas, et Venemaad ei tohiks kunagi alahinnata. Moskva on mobiliseerinud rohkem maavägesid ja on valmis saatma lahingusse tuhandeid sõdureid äärmiselt kõrge ohvrite hinnaga.