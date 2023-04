Eesti liikluses on 21 000 mootorratast ja mopeedi

«Kevadeti on paraku liikluses näha, et lisaks kindlustusele ununeb ka korrektne liiklemisoskus ja teistega arvestamine teedel. Olenemata sellest, kas osaleme liikluses autojuhi, mootorratturi, jalakäija või jalgratturina, oleme osa ühtsest liikluse ökosüsteemist ning üksteisega arvestamine ja elementaarne viisakus teineteise vastu on need, mis viivad meid ohutuma liikluskeskkonna poole,» ütles Naarits.