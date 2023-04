Bolti tõukeratastel alandatakse Tallinna südalinnas piirkiirust

Sel kevadel on olnud ametkondade ja elektritõukerattaid rentivate ettevõtjate vahel mitu arutelu selle üle, kuidas parandada liikluskäitumist alanud hooajal. «Piirkiiruse alandamist katsetatakse kõigepealt südalinnas, kus on tõukerattaliiklus kõige intensiivsem,» selgitas abilinnapea Vladimir Svet.

Bolti tõukerataste suuna juhi Aleksandr Lilišentsev ütles, et Bolt katsetab südalinna piirkonnas vaikimisi maksimaalse kiiruse viimist 20 kilomeetrile tunnis. «Tegemist on pilootprojektiga, mille esialgsed tulemused selguvad jaanipäevaks. Siis saame analüüsida, milline on olnud kiiruse alandamise mõju liikluskäitumise muutusele ja teha uusi otsuseid,» sõnas Lilišentsev.