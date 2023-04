GALERII ⟩ Tundeline teekond ümber Ülemiste järve

Tallinna Kesklinna linnaosas on suur tükk loodust, kuhu iga huviline ei pääse. See on Ülemiste järve kaitsetsoon või sanitaarala.

Aiaga ümbritsetud territooriumile võõrastel asja ei ole, aga Tallinna Vesi lubas lahkelt Postimehe ajakirjaniku ja fotograafi ratastega sõitma Ülemiste järve kaitsetsooni. Järve ääres kulgev tee on kui sportlaste jaoks loodud, ent näiteks jooksjad pääsevad Ülemiste järve territooriumile keskmiselt kord aastas, ümber Ülemiste järve jooksu ajal. Tänavu peaks see toimuma 26. augustil.

Ülemiste järve kallas. Foto: Sander Ilvest

Meid lastakse välja veepuhastusjaama külgmisest väravast, mille tagant algab otse järve äärde viiv rada. Teekonna esimene osa on kui sportlase unistus. Metsarada, millel on parajad tõusud ja langused, ühele poole jääb männik, teisel pool sillerdab järv. Tõsi küll, teiselt poolt männikut kostab nõrka liiklusmüra. GoogleMaps ütleb, et alguses on Järvevana tee meist veidi enam kui 500 meetri kaugusel, kõige kitsamas kohas on vahemaa järve ja magistraali vahel aga ainult natuke üle 200 meetri.

Mõne aja pärast asendub metsarada tasase kruusateega. Foto: Sander Ilvest

Mõne kilomeetri järel muutub künklik maastik tasaseks ning otse järve kaldal läheb ilus sile kruusatee. Siin kohtame kaldakindlustuseks toodud kividel päikese käes peesitavaid nastikuid. Kaugemal on näha ka rebast, aga paraku osutub ta fotograafist kiiremaks ning kaob põõsastesse, enne kui teda jäädvustada jõuame.

See jäigi arusaamatuks, miks koprad just siin puid langetama asusid. Foto: Sander Ilvest