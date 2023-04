Ehitustööde tõttu suletakse ajutiselt Pronksi ja Gonsiori tänava ristmik

Lähim ümbersõit on Kreutzwaldi tänava kaudu. Samuti on alates 29. aprillist avatud Liivalaia tänava ja Rävala pst poolt sõites parempööre Pronksi tänavalt Kunderi tänavale. Ühistranspordi marsruutides sulgemine täiendavaid muudatusi kaasa ei too.