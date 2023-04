Kohus pikendas Nikolai Ossipenko vahi all viibimist

Mullu oktoobri alguses vallandunud korruptsiooniskandaalis on lisaks Nikolai Ossipenkole saanud kahtlustuse veel 18 inimest. Enamik nendest on Kohtla-Järve linnavalitsuse ametiisikud ja poliitikud. Nende seas on üheksa volikogu liiget ja kaks endist abilinnapead. Kahtlusaluste seas on ka endine linnavolikogu esimees Tiit Lillemets, kellele avaldati umbusaldust oktoobri lõpus.