LUUBI ALL ⟩ Eraõpetajad tulevad põranda alt välja

Eraõpetajate turg, mis veel mõni aasta tagasi toimetas peaaegu nähtamatult, suust suhu soovituste ja tutvuste kaudu, on tulnud n-ö põranda alt välja. Eratundide andjaid leiab kümnete kaupa veebikülgedel, nagu Koduõpetajate pank ja Annaabi, neid vahendavad platvormid, nagu Mentornaut ja Pinpaya, ning ettevõtted, nagu Eraõpetaja OÜ, lisaks pakuvad paljud oma teeneid iseseisvalt. Eraõpetajate hulgas leidub nii tudengeid, kes saavad sedasi taskuraha, praegusi ja endisi õpetajaid, kes teenivad palga- ja pensionilisa, aga ka töötavaid spetsialiste, kes annavad sageli eratunde lihtsalt seepärast, et meeldib.

Nõudlust eraõpetajate järele ei tekita üksnes see, et saada eksamil parem hinne või valmistuda katseteks, et pääseda eliitkooli. Põhjusi on palju rohkem, sh koduõppe toeks, keelte õppeks, olümpiaadideks valmistumiseks, aga ka lihtsalt suurest huvist mõne õppeaine vastu, loetleb Mentornaudi meeskonna liige Monika Muru.