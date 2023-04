TAUST ⟩ Valveta lapsed ja uputamismängud lausa otsivad spaades õnnetusi

Koolivaheajal teenisid spaade veetorud ja -atraktsioonid sadu lapsi ning saunad ja mullivannid nende vanemaid. Mure seisneb aga selles, et spaade ja vanemate vastutuspiir on hägune ning lustivad lapsed on justkui kõigi vastutusel. Spaaliidu tegevjuht Aire Toffer nendib, et on vale eeldada, nagu valvaks ja vastutaks spaa.