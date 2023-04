RMK lammutab kaks korralikku vaatetorni

Siinkirjutaja ei hakka salgama, et on teemaga seotud. Side pole majanduslik ega ühiskondlik, see on emotsionaalne. Sel aastal läheb lammutamisele vaatetorn Kirimäe saares, kus olen istunud ja seisnud tunde ja tunde, vaadates merele.

RMK veebileht «Loodusega koos» annab teada, et Kirimäe vaatetorn on amortiseerunud ja kasutuseks suletud. Lugesin ega saanud aru. Amortiseerunud torn peaks olema katki, mädanenud. Kirimäe vaatetorn on betoonvundamendil, tugitalad immutatud puidust. Selline puit kestab aastakümneid, torni vaateplatvormi servalauad on natuke sammaldunud. Üks lipp on piirdest puudu, aga see ei ole ohtlik. Tegemist on heas korras puust vaatetorniga. Trepiastmed ilusad ja terved.