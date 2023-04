Paet: sanktsioonidest möödahiilimist reedavad muutunud kaubamahud

Paeti kinnitusel on euroliit selgeks teinud nende riikide nimekirja, mille kaudu sanktsioonide mõju nõrgestamine peamiselt käib. See põhineb peamiselt kaubavoogude muutuse analüüsil. Sanktsioonide alla kuuluvate kaupade liikumine on kasvanud sanktsioonidega mitte liitunud Araabia Ühendemiraatidesse, Türki, Kesk-Aasia riikidesse ning Gruusiasse ja Armeeniasse.

«Nii on lühikese ajaga EL-i riikidest eksport näiteks Kõrgõzstani teatud toodete puhul kasvanud kuni 700 protsenti. Nende riikide puhul on näha ka kiiret Vene kodanike sissevoolu,» kirjutab Paet. «On 770 toodet, mille puhul on võimalik kahene rakendus ehk ka sõjaline rakendus. Raske on uskuda, et teatud kolmandates riikides on äkki lihtsalt kasvanud kordades või kümnetes kordades nõudlus nende toodete järele. Ka Vene lennukeid teenindatakse endiselt mõnedes kolmandates riikides ja see on EL-i lennureiside sanktsioonide rikkumine.»