KESKPÄEVATUND ⟩ Reformierakonna kalli valimislubaduse peab korvama kõrgem tulu- ja käibemaksumäär

Alustuseks küsis Priit Hõbemägi, kas meil tulevikus üldse raha ongi auto ostmiseks, kui hakkab kehtima automaks. See on üks sellistest maksudest, mida on õnnestunud siiani koos kinnisvaramaksuga pikki aastaid edasi lükata. Nüüd on aga selgunud, et see karikas meist enam mööda ei lähe.