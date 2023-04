Aruküla kohalikud: surnud noormehe ja pussitaja vahel oli pikem tüli

Noortel on Arukülas kaks kogunemiskohta: rongijaam ja uus uhke koolistaadion, kus ka mugavalt varjualune olemas, et vihmastel päevadel istuda ja õlut libistada. Nii koguneti ka eilsel laupäevaõhtul just staadionile. Ilmselgelt oli ka alkoholil sellel kogunemisel oma koht ja võib oletada, et seetõttu asjad nii halvaks kiskusidki.