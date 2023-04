Paavst rääkis Vatikani missioonist sõda lõpetada

«Olen valmis tegema kõike, mis tuleb teha. Nüüd on missioon käimas, aga seda pole veel avalikustatud,» ütles usujuht.

Paavst lisas, et arutas Ukraina sõda Ungari peaministri Viktor Orbániga ja Vene õigeusu kiriku esindajaga Budapestis metropoliit Hilarioniga.

«Kõik on huvitatud teest rahuni,» sõnas usujuht.

UNIAN tõi välja, et teatavasti on paavst sõja vastu ja kutsub pidevalt üles ukrainlaste eest palvetama. Samas on temalt kõlanud hulk arvamusavaldusi, mis tekitanud arusaamatusi.