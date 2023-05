FOTOD ⟩ Eesti kaitseväe Iraagis teeniv kontingent võttis vastutuse hollandlastelt üle

Abram lisas pressiteate vahendusel, et tugevalt on tunda liitlaste poolset toetust ning Eesti üksust oodati siia kannatamatult ja pikisilmi. See on tema sõnul ühest küljest tõsine märk ja tubli tunnustus Eesti kaitseväele senise hea koostöö eest liitlasvägedega, kuid samas seab see meie kontingendile ka kohe algusest peale väga kõrged ootused ning suure tähelepanu.