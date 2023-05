Ukraina presidendi kantselei: Eestiga seotud abiorganisatsiooni väidetavaid rikkumisi kontrollitakse

Eesti peaminister Kaja Kallas ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi eelmisel nädalal Žõtomõris antud pressikonverentsil, kus Ukraina riigijuhi käest uuriti samuti kahe riigi abiorganisatsioonide Slava Ukraini ja All For Victory kohta.

Ukraina jõuametkonnad on algatanud kontrolli Slava Ukraini partneri, sealse abiorganisatsiooni All For Victory väidetavate rikkumiste kohta, kinnitas Postimehele Ukraina presidendi kantselei pressiesindaja.