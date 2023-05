Süürias sai Iisraeli õhulöögis surma sõjaväelane

«Mõlemas lennujaamas on tõsised ainelised kahjud. Iisraeli raketid tabasid ka Aleppo provintsis asuvas Safirehi piirkonnas asuvaid kaitsetehaseid põhjustades materiaalset kahju,» teatas keskus.

Iisrael on korraldanud viimastel aastatel Süürias sadu rünnakuid. Peamisteks sihtmärkideks on Iraani toetatud relvarühmitused. Iisrael on rünnanud ka Süüria lennuvälju ja sadamaid ilmse eesmärgiga takistada Iraani relvasaadetisi Teherani toetatud rühmitustele.