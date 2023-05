Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatavad

Kahtlustuse järgi juhtis ühendust kuritegelikus maailmas Jokkerina tuntud 51-aastane Valeri Ramjalg. Kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatakse kokku üheksat inimest. Esialgsetel andmetel on kahtlustatavaid alust seostada varavastaste ja majandusalaste süütegudega, näiteks kelmustega. Kõiki kahtlustatavaid on varem karistatud ka vägivallakuritegude eest.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leisi sõnul on Eestis kuritegelike ühenduste tegutsemist pärsitud ja selle tulemusel on kurjategijad oma tegevusega laienenud välismaale. «Kahtlustuse järgi panid grupeeringu liikmed toime varavastaseid ja majanduskuritegusid eesmärgiga teenida ühendusele tulu ja kindlustada selle püsimine. Oma tegevusega laieneti Soome, millegi võidi otsida suuremat kasumit ja Eesti politsei silma alt ära olla. Seda ühendust iseloomustab ka see, et nad on üks väheseid eestikeelseid ühendusi Eesti kuritegelikus ringkonnas,» kirjeldas Leis.

Riigiprokurör Raigo Aas selgitas, et mitme inimese toime pandud kuritegu ei tähenda automaatselt kuritegelikku ühendust. «Kuritegelikul ühendusel on struktuur, hierarhia ja selle tegevus ei katke ka liikmete lahkumisel või liikmeskonna muutumisel. Mõneti on tegemist alternatiivse eraldiseisva ühiskonnagrupiga, mis on ellu kutsutud kuritegude toimepanemiseks. Kuna kuritegelikule ühendusele on omane teha kriminaaltulu teenimiseks kõik endast olenev, siis paratamatult käib ka valgekraelise organiseeritud kuritegevusega kaasas kõrgendatud oht nii inimestele kui ka majanduskeskkonnale. Millistest kuritegudest ja ohutasemest on alust selle ühenduse puhul rääkida, selgub tõendite kogumise ja analüüsimise järel,» sõnas Aas.