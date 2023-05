Tallinna linnaplaneerimise ametit asub juhtima Martin Karro

Martin Karro on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ärijuhtimise erialal ning TalTechis organisatsiooni ja juhtimise erialal. Ta on lõpetanud ka Eesti Diplomaatide Kooli rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni erialal. Töö- ja juhtimiskogemuse on Karro saanud nii era- kui ka avalikus sektoris, olles kümme aastat SEB panga Baltikumi kliendikogemuse juht ja viimased neli aastat Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja.

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on Tallinna pikaajaline eesmärk on kujundada linnaruumi nii, et see oleks kodune, meeldiv ja turvaline elukeskkond igale linlasele ehk 15 minuti linn, kus iseseisvalt saavad liikuda nii 8- kui ka 80-aastane. «Võtmeteguriks on siin linnaplaneerimine, kus tänastel otsustel on aastakümnete pikkune mõju. Martin Karrot ootavad kahtlemata ees suured väljakutsed, kuid heas koostöös oma meeskonnaga on kõik sihid saavutatavad,» ütles Lippus.