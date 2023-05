GALERII ⟩ Stroomi rannast leitud laevavrakile tellitakse eksperdihinnang

Stroomi ranna-alal tegutsev surfiklubi oli Põhja-Tallinna valitsusele juba varem teatanud ohtlikult veest välja turritavate suurte metallosade kohta. Kuna veepiir oli taandunud üsna kaugele ning merepõhi nii palju kuivanud, et suutis masinaid kanda, kaevas linnaosavalitsuse koostööpartner vraki välja ning vedas kaldale.

Vrakki vaatamas käinud muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Maili Roio ütles linnaosavalitsusele, et tema hinnangul ei ole vraki muinsuskaitseline väärtus üheselt selge ja kindlasti tuleb vrakk korralikult dokumenteerida, et alles jääksid materjalid, mida on võimalik ka tulevikus vajadusel kasutada.