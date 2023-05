VIDEO ⟩ Pevkur: Iisraelist hangitava õhuründemoona maksumus on üle 100 miljoni euro

Pevkur toonitas kõne alguses hanke olulisust ning nentis, et selle nimel on peetud väga palju läbirääkimisi ja tehtud palju taustatööd: «Et valida välja Eesti jaoks kõige sobivam ja parem võime.»

Lepingu maksumus tema sõnul avaldamisele ei kuulu ning täpsetest tehnilistest andmetest rääkida ei saa. «Nii palju saan ma öelda, et kogumaht on üle 100 miljoni euro. Tegemist on Eesti kaitsehankes väga suure lepinguga ja seetõttu palun mõistke meid ja saage aru, et kõiki detaile avaldada ei saa. See on meie enda kaitse huvides,» rääkis ta.