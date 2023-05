Mägi-Rohtmets sõnas toona, et menetlus on igati asjakohane ning et kui advokatuur seda algatanud ei oleks, oleks ta seda ise palunud. «Seepärast, et ühiskonnas on tekkinud niisugune diskussioon, et mida, kui palju ja kas üldse võib kinnise menetluse kohta avaldada.»