Politsei- ja piirivalveameti peadirektorina alustab Egert Belitšev

Siseminister Lauri Läänemets soovis uuele PPA peadirektorile jõudu, teotahet ja uuenduslikku meelt. «Politsei- ja piirivalveameti uuele peadirektorile on ootused suured, sest Eesti inimeste kõrget usaldust ameti vastu tuleb välja teenida iga päev. Kahtlemata ei ole see kerge, aga usun, et nii nagu PPA on viimastel aastatel suurepäraselt hakkama saanud erinevate kriiside eesliinil tegutsedes, suudab amet Egert Belitševi juhtimisel jätkuvalt kõrget taset hoida. Tänan Elmar Vaherit tehtud töö eest. Selle tulemust kipume Eestis juba iseenesestmõistetavalt võtma – meil on siin turvaline elada,» ütles Läänemets.