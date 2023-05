GALERII ⟩ Lasnamäe talgutel osales üle 3000 inimese

«Sellised suured talgud toimusid Lasnamäel esmakordselt, kuid usun, et mitte viimast korda. Kokku võttis talgupäevast osa üle 3000 inimese. Usun, et see on nii meie linnaosa kui ka Eesti rekord ühe talgupäeva kohta. Suur tänu Lasnamäe kooliperedele, kes algatusse uskusid ja aktiivselt panustasid,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko. Linnaosavanem loodab, et inimesed hindavad talguliste vaeva ning koristatud alad püsivad pikemat aega puhtana.