EESTI KUKKUS NELI KOHTA ⟩ Leedu läks ajakirjandusvabaduse indeksis Eestist mööda

Indeksi viimasel, 180. kohal on Põhja-Korea ning eelviimasel, 179. kohal Hiina. Neid edestab Vietnam, mis on 178. kohal. Tabeli tagumisest otsast leiab ka Venemaa, mis asub 164. kohal.

RSF märkis tänavuses aruandes Eesti kohta, et kuigi ajakirjandusvabadus on õiguslikul ja poliitilisel tasandil tagatud, ähvardab ajakirjanikke laimamise vastaste õigusaktide ja küberkiusamise tõttu enesetsensuuri oht.

RSF kirjutas, et viimasel kümnendil toimunud konsolideerumisel on Eesti meediaturul nüüdseks kaks suuremat meediamaja - Postimees Grupp ja Ekspress Grupp, lisaks avalik-õiguslik ringhääling ERR, kohalik meedia ja mitu sõltumatut internetiväljaannet.

Poliitilist keskkonda on iseloomustanud suhteline neutraalsus ajakirjanduse suhtes ja vähesed verbaalsed rünnakud, mis on aidanud kaasa sellele, et ajakirjanikud on saanud poliitikute tegusid paljastada, kartmata tagakiusamist.