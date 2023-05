Kristiines korrastatakse talgutel ajaloolist Otto Krameri aeda

Talgupäev on jaotatud kaheks – talgutele on võimalik tulla nii hommikul kui ka õhtul. Hommikune aeg on kella 10-12 ning õhtune aeg on kella 18-20. Talgutel riisutakse, korjatakse haljastusjäätmeid ja istutatakse taimi – aed valmistatakse ette uueks hooajaks.

«Euroopa rohelise pealinna aasta üheks põhiteemaks on elurikkuse hoidmine ja Kristiine on roheline linnaosa. Märtsikuus puhastasime lindude pesakaste, mida tuleb hooldada igal aastal ja eemaldada sealt mitmesugused jäägid. Nüüd teeme korda Otto Krameri linnaaia – sügisest alustab tööd seal õppeaed. Õppeaia hooaja jooksul toimuvad mitmed harivad loengud ja töötoad, kuhu on oodatud kõik huvilised. Selleks, et nautida aia ilusid ja võlusid, tuleb paraku seda veidi uuendada. Ootame kõiki talgutele. Tunneme rõõmu koostegemisest ja lõpetame talgupäeva supisöömisega!» ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. Kõik huvilised on talgutele oodatud.