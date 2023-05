Tagadi Restauraatorite päeval tähistatakse näitusega BMW mootorrataste 100. sünnipäeva

1916. aastal lennukimootorite valmistajana alustanud BMW (Bayerische Motoren Werke AG) tehase tegevus peatati 1919. aastal, sest pärast esimest maailmasõda keelati Saksamaal Versailles' rahulepinguga lennukite tootmine. Äri jätkamiseks tekkis idee arendada motoriseeritud kaherattalisi ning see ülesanne usaldati 1922. aastal BMW peainseneriks ja disainidirektoriks saanud Max Frizile (1883-1966). Suure pühendumise ja kirega asus Friz tööle ning juba 1923. aasta septembris esitleti Berliini näitusel BMW esimest mootorratast R32. Huvilistele teadmiseks, et esimese auto tegi BMW alles aastal 1929.

Sel pühapäeval tuuakse Tagadile kokku eksklusiivsed taastatud BMW mootorrattad eelmisest sajandist. Esindatud on näiteks sellised mudelid nagu R11, R12, R17, R35, R51, R71 ja R69S. Lisaks toob Inchcape Motros Estonia OÜ kaasa uhiuue ja läbi aegade kõige võimsama boksermootoriga (1802 cm3, 91 hj) BMW mootorratta R18, mis baseerub ajaloolisel 1936. aasta mudelil R5, millelt uus ratas on saanud viis ikooni: raami ja paagi kuju, värvi, valged triibud ja avatud kardaani.

Lisaks BMW-dele on laadal traditsiooniliselt avatud ka uunikumautode näitus ning kõik, kes tulevad kohale oma laheda retropilliga, saavad selle parkida värava kõrval asuvasse spetsiaalsesse parklasse. Ka mootorratastele on eraldi asfaltparkla värava ees. Parkimine oli ja jääb Tagadi laadal tasuta teenuseks, kuid sissepääs laadaplatsile maksab külastajatele viis eurot. Alla 16-aastastele on sisenemine tasuta.