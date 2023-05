Kehvem tasu haiguslehe eest võib sundida haigena tööle

28. detsembri erakorralisel istungil otsustaski riigikogu, et haiguspäevade hüvitamise korda ei muudeta. Kuid põlistamise asemel pikendati seda poole aasta võrra – 1. juulini 2023. Heldema korra kohaselt maksab tööandja praegu hüvitist teisest kuni viienda päevani ning haigekassa alates kuuendast haiguspäevast. «Otsuse mõju on hinnanguliselt 30 miljonit eurot aastas ja see raha on eelarves olemas,» kinnitas haigekassa finantsosakonna juhataja Riho Peek toona.