INTERVJUU ⟩ Toomas Asser: Tartu Ülikool jääb Eesti elanikele tasuta õppega rahvusülikooliks

Arvan, et tulevad muutused. Need asjad, mida lubasin viis aastat tagasi, olid väga olulised, ja mis on käima saadud, see ka jätkub. Näiteks lubasin doktorantide staatuse muutust ja see ka õnnestus. Nad olid varem lihtsalt stipendiumisaajad, sotsiaalsete garantiideta. Nüüd on aga teadustöötajad, sest nende töö on teadus ja nad saavad selle eest palka.