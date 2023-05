Zelenskõi saabus Hollandisse ja peaks esinema Haagis

Kõne pealkirjaks on agentuuri andmetel «Ilma õigluseta pole rahu».

Nieuwsuuri andmetel peab Ukraina president neljapäeval Haagis kõne ja külastab ka Rahvusvahelist Kriminaalkohut, mis uurib venelaste sõjakuritegusid, mille on Ukrainas toime pannud Vene okupandid.

Meedias märgiti, et tegemist on Zelenskõi esimese visiidiga Hollandisse kogu tema ametiaja jooksul.

Ukraina president tänas varem päeval Helsingis kõiki Põhjamaid toetuse eest ning rõhutas, et Ukraina on juba NATO de facto liikmesriik.

Soome president Sauli Niinistö ütles pressikonverentsil, et Ukraina ja Põhjamaade liidrite kohtumisel peeti avameelseid kõnelusi. Niinistö sõnul andsid Põhjamaad tugeva toetuse Ukrainale, ukrainlastele ja Kiievi rahuprogrammile.

Zelenskõi ütles Soomet külastades ühtlasi, et käesolev aasta on sõja seisukohast otsustav.

«Mida tugevamat survet me ründajale avaldame, seda kiiremini ründamine lõpeb,» ütles Zelenskõi pressikonverentsil.

Zelenskõi rääkis, et tuli Soome visiidile, sest Soome ja Ukraina on partnerid. Lisaks tahtis president oma sõnul ajada julgeolekuasju Põhjamaade tippkohtumisel osalejatega ja tugevdada Ukraina relvajõude lahinguväljal.

Zelenskõi avaldas lootust, et Ukraina saab ühel päeval NATO liikmeks nagu Soome, kuid tema sõnul saavad ukrainlased aru, et sõja ajal alliansiga liituda ei saa.

«Soovime siiski poliitilist toetust selles suunas. Et ukrainlastele esitataks kutse. Praegusel hetkel ei saa me NATO liikmeks saada, aga meie eesmärk on olla ühel päeval NATO täisliige,» rääkis president.