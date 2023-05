USA: Iraan peab viivitamatult vabastama Panama lipu all sõitva tankeri

«Iraani poolt laevaliikluse häirimine ning sekkumine navigeerimisõigustesse piirkondlikes ja rahvusvahelistes vetes on vastuolus rahvusvahelise õigusega ning õnnestab piirkonna stabiilsust ja julgeolekut,» ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Vedant Patel.

USA sõjavägi teatas varem päeval, et Iraani väed hõivasid Hormuzi väinas Panama lipu all seilava tankeri. Tegemist on teise sellise vahejuhtumiga vähem kui nädala jooksul.