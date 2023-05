Siseministeerium lõpetas distsiplinaarmenetluse Elmar Vaheri suhtes

Valitsus nimetas Elmar Vaheri PPA peadirektori kohale 3. mail 2018. aastal viieks aastaks ehk kuni tänavu 2. maini. Kuivõrd tegemist on avaliku teenistuse seaduses ette nähtud tähtajalise teenistussuhtega, siis see lõpeb töösuhe tähtaja saabudes.

Avaliku teenistuse seaduse kohaselt on distsiplinaarsüütegu teenistuskohustuse süüline rikkumine. Avaliku teenistuse seadusest tuleneb, et distsiplinaarmenetluse saab algatada, läbi viia ja karistust määrata vaid avalik-õigusliku teenistus- ja usaldussuhte raames. Kui avaliku võimu kandja teenistussuhe ametnikuga lõpeb, ei saa ka läbi viia teenistuskohustuste rikkumisest tingitud distsiplinaarmenetlust, kuna ei ole õiguslikku suhet, milles kohustused saaksid kehtida. Seega on distsiplinaarmenetlus võimalik vaid siis, kui isik on teenistuses.