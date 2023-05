Jahe ilm päästab: politsei praegu veel naastrehvide eest ei trahvi

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juhi Taavi Kirsi sõnul jälgib politsei samuti ilmastikuolusid ja praeguste küllaltki jahedate kraadide korral ei trahvita veel kedagi naastrehvidega sõitmise eest.

«Ohutus ennekõike. Küll aga suhtleme juhtidega ja kuivõrd juba õige pea on lootust, et ilmad ikkagi püsivalt soojaks lähevad, suuname nad rehvivahetuse peale peatselt mõtlema,» ütles Kirss BNSile.

Ta lisas, et seni, kuni on väljas miinuskraadid ja sajab lund või lörtsi, on tungivalt soovituslik suverehvidega autot mitte kasutada. «Võimalusel eelistada ühistransporti või lükata sõit edasi, kuni ilm on soojemaks läinud,» lisas Kirss.

Ilmateenistuse prognoosi järgi jätkub lähipäevil öiste miinuskraadidega ilm ning ka päeval on õhusooja napilt.

Reede öösel on vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti on lühiajalisi lörtsi- ja lumehooge. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 3–9, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, rannikualadel tuleb kuni +3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on enamasti lörtsihooge, paiguti sajab ka lund. Suurem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Puhub valdavalt põhjatuul 4–10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3–7 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikualadel tuleb kuni +3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare, pärastlõunal põhjarannikul läänekaare tuul 2–7 m/s. Sooja on 4–9 kraadi.