Nõmme jaama ümbruse tänavaruum kujundatakse ümber

Nõmme linnaosavanema Karmo Kuri sõnul on valminud projektlahenduses arvestatud veebruarikuus toimunud avaliku arutelu tulemusel välja pakutud ettepanekuid. «Jaama tänavale ning sellega piirnevale alale luuakse uue linnamööbli ja väikevormidega ruumiline lahendus, mis loob õdusa ühenduse Nõmme raudteejaama ja turu vahele. Uus haljastuslahendus on loodud konteinerhaljastusena. Selleks võetakse kasutusele betoonplokkidest haljastuskaste ja ümberliigutavaid suuri lillepotte,» rääkis linnaosavanem.

Planeeritav ruumiline sekkumine tugineb «taktikalise urbanismi» nime all tuntud metoodikale. Tegemist on kiirelt valmivate ning katsetuslike ruumiliste muutustega. Seetõttu erineb see linnaruumi suuremamahulisest rekonstrueerimisest, mis nõuab pikemaajalist planeerimist ja elluviimist. Eesmärk on saavutada kiiremat tulemust linnaruumi parendamiseks ja testida uusi ruumilisi lahendusi.