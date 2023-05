GALERII ⟩ Endisel juudi kalmistul avati mälestustahvel

Mälestustahvlil on sõnum «et saaks teada tulev põlv – pojad, kes sünnivad – ja tõuseksid ning jutustaksid oma poegadele».

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles avamisel, et linnaruumi on talletunud nii head kui ka rasked ajad. «Kunagisest juudi kalmistu alast ei jäänud pärast II maailmasõda suurt midagi järele ning hiljem sai sellest kasutu tühermaa. Suurepärane, et saame anda sellele kohale tagasi ilu ja väärikuse,» ütles Haukanõmm. «Linn meie ümber jutustab meie kõigi lugu – nende inimeste ja kogukondade lugu, kes siin elavad. Mitte ainult seda, mis täna toimub, vaid ka sündmuseid kaugete aegade tagant. Meie vanavanaisad olid kunagi poegadeks, kes oma esiisade lugusid edasi kandsid, kunagi kannavad selle eest hoolt tänased noored.»