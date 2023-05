Peapiiskop võrdles abieluvõrdsuse eelnõu protsessi Titanicuga

«Hetkel ei kommenteeri ma eelnõu sisu, vaid märgin, et enim paneb mind imestama see, kui kaua kõigile neile 39 asutusele aega anti oma ametliku ja sisulise arvamuse kujundamiseks ja ministeeriumisse edastamiseks,» kirjutas peapiiskop. Ta postitas ka kuvatõmmise kaaskirjast, kus nähtub, et kooskõlastusi ja tagasisidet eelnõudele soovib ministeerium hiljemalt 9. maiks ning seega on seisukohtade esitamiseks aega kolm tööpäeva.



«Tegelikult on minister muidugi helde, sest lisaks saab ju ka laupäeva ja pühapäeva. See teeb kokku lausa viis päeva selleks, et anda seisukoht küsimuses, kas abielu peaks olema mehe ja naise vaheline või võib see olla lihtsalt kahe täiskasvanud inimese vaheline liit. Viis päeva!!!»



Seejärel tõi Viilma võrduseks ookeaniauriku Titanic. «Viie päeva pikkuse teekonnaga assotsieerub mulle esmalt hoopis ookeaniaurik «Titanic», mis suure juubeldamise, meediatähelepanu ja eufooriaga Inglismaalt Southamptonist üle Atlandi New Yorgi poole teele saadeti,» kirjutas ta. «See pidi olema ajalooline reis kõige moodsama ja turvalisema laevaga. Ja oligi ajalooline reis. See reis kestis täpselt viis päeva. Täiskiirusel...»