Rattateid eraldavad postid pannakse lähiajal tagasi

«Talvel tuli kitsamatelt rattaradadelt eemaldada sinised ja hallid postid, mis eraldasid rattaradu muust liiklusest, et tagada nõuetele vastav koristus. Tavaline lumekoristusmasin, mida kasutatakse kõnniteedel ja rattateedel, on umbes kahe meetri laiune. Ja kui meil on ühesuunaline postidega eraldatud rattarada, siis hooldusmasin sinna lihtsalt ei mahu,» selgitas Svet.

«Meil on plaan tuua need postid tagasi pärast seda, kui talvejärgne koristus on läbi. Ja nüüd, kus see on läbi saamas, ja vastavatel teelõikudel on töö vastu võetud, sest meil on ka selline protseduur, siis pärast seda keskkonna- ja kommunaalamet teavitab transpordiametit, et võib need postid tagasi panna,» lisas abilinnapea.