Õpiraskustega laste koolitee muudetakse individuaalsemaks

Hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Haapsalu Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur ütles Postimehele, et ei nende kooli juhtkonnas ega õpetajates pole teema mingeid erilisi arutelusid veel tekitanud. «Probleem on aga selles, et meil pole juhendmaterjale. On küll toimunud veebinarid ja alusmaterjale on üldjoontes tutvustatud, ent paberil juhendit ei ole. Aga mis siis, lapsi tuleb ikkagi õpetada!»