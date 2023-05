Tudengilinnas tervitasid kõrgeid külalisi esmalt linnapea Urmas Klaas ning sajad, kui mitte tuhanded Rootsi lippu lehvitavad tartlased. Teiste hulgas olid Raekoja platsile tulnud Terakese lasteaia lapsed, keda nende kasvatajad üksteise järel kukile upitasid. «Kes veel pole kuningat näha saanud?» küsis üks kasvataja. «Vaata, kuningas on see, kes on valge raamatu juures!»