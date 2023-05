Kirby: USA eesmärk on suurendada Ukraina õhutõrjevõimekust

Eestkõneleja rõhutas, et Ukraina kaitsjad suutsid viimaste päevade jooksul alla lasta enamiku sissetungijate poolt tulistatud tiibrakettidest tänu õhutõrjesüsteemidele, mida on riigile andnud USA ja teised liitlasriigid.

Kõneisiku sõnul on Washington teinud kõik endast oleneva, et anda Ukrainale vahendid vastupealetungi alustamiseks. Kirby lisas, et Ukraina kaitsjad said peaaegu kõik, mida küsiti.