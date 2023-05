Laaneti sõnul tuleb kriminaalhoolduse osakaalu karistustes suurendada

«Ma olen veendunud, et inimese karistamine üksi ei anna meile oodatuid tulemusi, vaid kriminaalhooldaja kaasabil liikumine õiguskuulekale teele on parim nii ühiskonnale tervikuna kui ka õigusrikkujale endale,» ütles Laanet.

«Seda kinnitavad ka korduvkuritegevuse andmed, mille kohaselt just kriminaalhooldusalused tulevad edaspidi paremini toime kui inimesed, kes on olnud viimse karistuse kandmise päevani vangistuses. Alternatiivse karistusena käitumiskontrollile allutamise, üldkasuliku töö kasutamine ja programmides osalemine avatud ühiskonnas on end õigustanud ja annab meile kindluse kriminaalhooldus tegevust laiendada,» rääkis Laanet.