Tallinn avab koostöös Uuskasutuskeskusega õmblustoa

Abilinnapea Joosep Vimm rõhutas, et Tallinn on võtnud selge suuna ringmajanduse edendamiseks. «Meie eesmärk on luua elanikele linnaruumi erinevaid võimalusi oma esemete parandamiseks või ringlusse suunamiseks, et vähendada ületarbimist, suurendada korduskasutust ja seeläbi hoida keskkonda. See õmblustuba on esimene paljudest rajatavatest parandustöökodadest,» sõnas Vimm.