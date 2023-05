Vene õigeusu kirik loobus 9. mail ürituse korraldamisest

«Vastab tõele, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) on andnud meile märku, et nad soovivad usutalitust korraldada mõnel muul päeval kui 9. mail,» ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp reedel ERR-ile . Tema sõnul ei ole politsei veel saanud uut taotlust uue kuupäeva ja asukohaga.

Politsei teatas, et keelab 9. mai eel avalikud koosolekud, kus kasutatakse suure tõenäosusega vaenulikku sümboolikat. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik päris sel nädalal PPA-lt, kas siinjuures on keelatud ka kaitseväe kalmistu kabeli juures plaanitav hingepalvus.

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm märkis, et kalmistu alal kabelis sees on usutalituse korraldamine lubatud. «Palume usutalitust mitte korraldada kabelist väljas, kuna kalmistu ala on avalik ruum, kus on avalikud koosolekud keelatud,» märkis ta vastuses.