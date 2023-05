NÄDALA PERSOON ⟩ Kristina Kallas: võimuvõitluses lähevad käiku kõik võtted

Rääkisime Kristina Kallasega teisipäeva hilisõhtul, kui ministril oli selja taga kümme kohtumist Ida-Virumaa koolijuhtide ja linnapeadega. Kallas oli näinud nii imelist musta valubetooni kooli ehitusplatsil kui ka füüsikaklassi, mille seina ehtis kiri «suur pauk». Minister oli kohtunud koolijuhiga, kelle enamik alluvaist ei oska riigikeelt, aga kuulnud ka seda, et pooleteistkordse palga tõttu on tung Narva nii suur, et õpetajatele ei jätku kortereid. Vene koolide üleminek eestikeelsele õppele on olnud Kristina Kallase unistus, praegu on see tema proovikivi poliitikuna.