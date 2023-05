Valitsus kinnitab esmaspäeval maksueelnõu paketi ning annab selle riigikogule samal päeval üle. Opositsioon kaalub obstruktsiooni, sest nende hinnangul on see juba mitmes eelnõu, mille puhul ei soovi valitsus riigikogus arutelu pidada.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) märkis neljapäevasel pressikonverentsil, et maksupakett on plaanis esmaspäevasel valitsuse istungil vastu võtta ning see riigikogusse saata. «Siis läheb kogu menetlus käima riigikogus,» ütles Võrklaev.