Õiguskantsler: juristidiplomeid antakse õigushariduseta inimestele

Madise rõhutas, et ülikoolides saavad täna juristidiplomi inimesed, kelle õppekavadest puuduvad olulised juristi elukutseks vajalikud teadmised. «Juristidiplomi võib täna saada kaheaastase stuudiumi järel inimene, kes on õppinud muuhulgas soouuringuid, keskkonnakaitset ja palju muud, aga mis pole õigusteadus,» rõhutas ta.

Juurahariduse puudulikule kvaliteedile on Madise hinnangul kaks lahendust - mõistlik ja raiskav. «Mõistlik lahendus, mida soovitaks, oleks õigusteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, nagu kehtib täna loomaarstide, klassiõpetajate, inseneride, arhitektide ja paljude teiste puhul,» rõhutas Madise. «Õppe sisu saab kehtestada näiteks vabariigi valitsus.»

Teine, raiskav tee oleks Madise hinnangul juristieksam, mida riik praegu kavandab. «Kui arvata, et juristieksam lahendab probleemi et ülikoolis pole õpitud, on ainus viis seada ülikooli kõrval või pärast seda sisse eraviisiline tasuline õppimine,» tõdes Madise. «Meie teiega teeniksime selle pealt, aga miks peaks riik maksma õpingute eest, millega eksamit ei soorita?»