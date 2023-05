Eesti loobus kahjunõudest siseministri ametiauto varaste vastu

Vilniuse linnakohus tunnistas 2003. aasta 14. mail varguses süüdi Ioninas Svajunase ja Sergei Nazarovi ning karistas neid kolmeaastase vangistusega. Lisaks mõistis kohus meestelt välja Eesti riigi kasuks toonases vääringus 8011 litti ehk 2320 eurot. Mehed kaebasid kohtuotsuse küll edasi, kuid teise astme kohus pikendas nende vangistust viie aastani. 2004. aastal lükkas Leedu kõrgeim kohus meeste kaebuse karistuse kohta tagasi.

Peale kohtuotsuse jõustumist on Eesti siseministeerium pöördunud Leedu kohtutäiturite poole, et täitemenetluse raames väljamõistetud summa kätte saada. Selle aasta 12. aprilli seisuga on Sergei Nazarov maksnud 34,81 eurot ja Ioninas Svajunas 822,04 eurot. Kokku on seega tasutud 856,85 eurot ning maksmata on 1463,48 eurot.

Siseministeerium on aastate jooksul korduvalt teinud päringuid asjaga tegelevatele Leedu kohtutäituritele sooviga saada teada, kas mehed on täitnud kohtuotsusega pandud nõude, samuti kas Leedu seaduste kohaselt on nõue jätkuvalt täitmiseks kohustuslik. Viimase päringu tegi ministeerium Leedule 2020. aasta lõpus.

«Saadud vastuste kohaselt puuduvad võlgnikel rahalised vahendid ja vara, millele sissenõue pöörata. Samuti on neil ka võlgasid, mille täitmine peab toimuma enne siseministeeriumi nõude täitmist, näiteks elatise maksmine,» märkis siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits nõude lootusetuks tunnistamise otsuses.