FOTOD ⟩ Viimsi Artiumi juures esitletakse Ukrainasse saadetavat kümmet maasturit

Lisaks platsil olevatele on töökojas ettevalmistamisel veel neli maasturit ning vormistamisel kaks annetatud sõidukit ja järelkäru. Plaan on hankida juurde ka kaks kastiautot.

MTÜ juhatuse liige Ants Erm rääkis Postimehele, et autod lähevad koostööpartnerile, Volodõmõris asuvale armee toetusorganisatsioonile. Sealt saadetakse need edasi rindele väeüksustele.

Erm on ise viinud autosid ka Dniprosse, mis pole kaugel Bahmutist. Autosid on viidud ka Hersoni ja mujale. Erm ütles, et Žõtomõris oodatakse pikisilmi neilt ka ühte kastikat, kuid neid on järjest keerulisem saada.