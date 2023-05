«Teeme ära!» talgupäeval osalevad kümned tuhanded talgulised üle Eesti

«Teeme ära!» talgupäeva eestvedaja Henrik Raave ütles, et üle-eestilise talgupäeva korraldus on sujunud tõrgeteta ja kõik tänavused talguteemad on ka hästi vastu võetud. «Maakondadest talgukontorisse jõudnud info kinnitab, et kõikjal Eestis tuleb tegus talgupäev,» lausus Raave. «Isegi jahe kevadilm soosib talgutöid rohkem kui palavus. Talgulistele jääb üle soovida vaid mõnusat töömeeleolu: lae aku täis, pane soojalt riidesse, pista taskusse töökindad, võta kaasa hea tuju ja termos sooja joogiga ning sammu aegsasti talgupaika – sind juba oodatakse!»