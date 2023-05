Kuna Tohver tegeleb ise Ukraina abistamisega Tallinna Vanalinna Rotary klubi kaudu, teab ta täpselt, kuidas on tavaks asju ajada. «Meie Rotary klubis toimetame nii, et kohapeal (Ukrainas – ÜH) on fond, kes suhtleb sõjaväega,» selgitas ta. «Sõjaväelt tuleb tellimus, näiteks on vaja öövaatlusseadmeid. Meile tuleb seadmete kohta arve Euroopa tarnijalt. Annetaja kinnitab selle arve ja kannab raha Rotary klubile – meie võime ilma maksukohustusteta Ukrainat piiramatult toetada. Meie kanname raha heategevusfondile, kes ostab need öövaatlusseadmed. Fond saadab meile vastu panga väljavõtte, et on makstud, üleandmise-vastuvõtmise aktid ja fotod.»