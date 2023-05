REPORTAAŽ ⟩ «Kuningas tuleb siis, kui ta tahab»

Kuninglikul paaril on entusiastlik reisijuht, president Alar Karis, kes iga kahe tunni järel külalised uude sihtpunkti viib. Tallinna Vabaduse väljakul on esimene võimalus kuningat näha. Kaitseväe esindus on juba üles rivistatud ning sirgelt seisavad ka värsked ministrid ja teised kõrged riigitegelased. Lihtrahvas seisab raudvõre taga, kuningat on tulnud oma silmaga vaatama nii noored kui ka vanad.